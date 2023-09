Die Marke "Auri" gehört zur Raiffeisen Energy Ventures GmbH, die zu 100 Prozent im Besitz von Raiffeisen NÖ-Wien ist. Die Plattform wird in Zusammenarbeit mit backbone.one betrieben. „Wir sind stolz, dass Raiffeisen NÖ-Wien auch hier die internationale Pionier-Rolle einnimmt, in Kooperation mit unserem Green-Tech-Venture backbone.one erstmals einen grünen, regionalen und preislich attraktiven Stromtarif für Unternehmen auf den Markt zu bringen", so Andre Felker, CEO backbone.one.