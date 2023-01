Smart Meter messen den Stromverbrauch sowie die angeforderte Leistung in 15-Minuten-Intervallen und speichern diese Daten. Anders als die alten Zähler stehen sie in Verbindung mit dem jeweiligen Netzbetreiber, sodass die erhobenen Daten abgelesen werden können, falls die Kund*innen dieser Nutzung zustimmen. Zudem können die Netzbetreiber jederzeit eingreifen, online Wartungen vornehmen sowie bei Bedarf Anlagen aus der Ferne sperren und wieder in Betrieb nehmen. „Wir verwenden dazu eigene gesicherte Datenverbindungen“, erklärt Zimmerberger, „die Stromzähler sind nicht mit dem Internet verbunden und somit maximal gegen Hackerangriffe geschützt.“