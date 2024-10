Mit einem smarten Stromtarif setzt die Oekostrom AG neue Maßstäbe in der Energienutzung privater Haushalte. Das Besondere daran: Die vom Wiener Start-up Podero gemeinsam mit der Oekostrom AG entwickelte Lösung fungiert als Echtzeit-Schnittstelle zwischen Verbrauchern wie Wärmepumpen, Wallboxes oder Batteriespeichern und den Strommärkten. Das System analysiert aktuelle Börsenstrompreise und aktiviert die Geräte zu Zeiten niedriger Strompreise und hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien.

Der Stromverbrauch passt sich somit an die günstigsten Zeiten im Stromnetz an. Großgeräte wie Wärmepumpen, Wallbox und Batteriespeicher werden so effizienter und kostengünstiger betrieben. Beispielsweise kann die Wärmepumpe in den frühen Morgenstunden oder zu Mittag, wenn der Strompreis niedriger ist, automatisch aktiviert werden. Auch das Laden des Elektroautos lässt sich über den Tarif so steuern, dass es zu den preiswertesten Zeiten geschieht. Durch die gezielte Nutzung von Großgeräten zu günstigen Stromzeiten können bis zu 25 Prozent der Stromkosten eingespart werden.