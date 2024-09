Von österreichischer Seite ist das Center for Building Technology der Forschung Burgenland in Pinkafeld am EU-Projekt beteiligt. In Summe sind rund 20 Hochschulen und Unternehmen aus zehn europäischen Ländern mit dabei. Diese Diversität ist eine der Stärken von „Prelude“, so Ringhofer: „Erfasst werden alle Gebäudetypen vom Lowtech-Building bis zum voll automatisierten Objekt.“ Die daraus abgeleiteten Lösungen zur Verringerung des Energieverbrauchs sind somit skalierbar. „Das beginnt bei einer einfachen App, die dem User den besten Zeitpunkt mitteilt, um beispielsweise das Fenster zu öffnen. Und es reicht bis hin zu sich selbst optimierenden Systemen unter Einsatz von KI und Predictive Maintenance.“



