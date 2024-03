Die Energiewende mit dem massiven Ausbau Erneuerbarer Erzeugungsanlagen und die gleichzeitig zunehmende Elektrifizierung bringen die Stromnetze immer öfter an ihre Leistungsgrenzen. Zu ihrer Entlastung können unter anderem auch Energiegemeinschaften beitragen – vor allem dann, wenn Erzeugungsdaten prognostiziert und Lasten gesteuert werden können. Vor diesem Hintergrund hat der OVE im Vorjahr den mit 2.500 Euro dotierten Digitalisierungspreis für Energiegemeinschaften ausgeschrieben. „Verlässliche Daten sind die Basis für eine optimale Integration von Energiegemeinschaften in unser Energiesystem. Wir freuen uns, dass es so viele Einreichungen mit innovativen Lösungen gab“, betonte OVE-Generalsekretär Peter Reichel im Rahmen der Preisverleihung.

Gewinner des Digitalisierungspreises ist ein Energiemonitoring-System von Reisenbauer Solutions. Dieses liefert Energiegemeinschaften Echtzeitdaten über den Verbrauch und ermöglicht ihnen damit lokales Energiemanagement und Verbrauchsoptimierung. Bei größeren Anlagen ist zusätzlich eine Überschusssteuerung über die gesamte Energiegemeinschaft möglich. Anhand einer Visualisierung können die Nutzer*innen selbst einstellen, was optimiert werden soll. Verschlüsselte Verbindungen sorgen außerdem für den nötigen Datenschutz und Cybersicherheit.