Längst ist Rowa-Moser nicht mehr nur als Fachgroßhändler und Projektant, sondern auch als Hersteller tätig. Warum eigentlich? Und was haben die Kund*innen aus Elektrotechnik und Industrie davon?



Stefan Moser: Als Hersteller treten wir mittlerweile vor allem im Aluminium-Bereich auf. Das betrifft Alu-Rohre und -Brüstungskanäle – zwei Produktgruppen, die für Elektrotechniker hochinteressant sind – sowie unsere Alu-Kabelleitern der Marke Hyxal, die europaweit in der Industrie Anwendung finden. Aluminium als Werkstoff hat zahlreiche Vorteile. Eingesetzt wird er überall dort, wo Gewichtsersparnis, Stabilität und Korrosionsbeständigkeit gefragt sind – gerade auch in der Elektro- und Gebäudetechnik. Als Fachgroßhändler und Hersteller hat sich Rowa-Moser bei Aluminium-Produkten als Spezialist etabliert. Wir können alles aus einer Hand anbieten – vom Produkt über Beratung und Planung bis hin zu Projektabwicklung und Montage.



In welchen Anwendungsbereichen werden die Alu-Produkte typischerweise eingesetzt?



Moser: Die Aluminium-Rohre zeichnen sich durch ihr breites Anwendungsfeld aus, das reicht vom Elektriker bis zur Industrie. Aktuell sind sie besonders im Photovoltaik-Bereich sehr gefragt, wozu auch die Tatsache beiträgt, dass die Produkte bei uns sofort verfügbar sind. Unsere Alu-Brüstungskanäle finden vor allem in Büros und öffentlichen Gebäuden wie Laboren, Bildungseinrichtungen oder Krankenhäuser Verwendung. Auch hier zeichnet sich unser Angebot durch kurze Lieferwege und rasche Verfügbarkeit aus. Zusätzlich zu den laufend lagernden Standardvarianten sorgen unsere Sonderlösungen aus Eigenproduktion für praktisch unbegrenzte Flexibilität.



Seit dem Vorjahr bieten wir auch die passenden Einbaurahmen zu unseren Brüstungskanälen. Hergestellt werden diese von einem oberösterreichischen Produzenten im Auftrag von Rowa-Moser. Dann sind da natürlich noch unsere Aluminium-Kabelleitern der Marke Hyxal, die vor allem in rauen oder feuchten Umgebungen eingesetzt werden. Sie werden europaweit verwendet, insbesondere in der Papier- und Zellstoffindustrie, der Holz- und Stahlindustrie, in der Pharmaproduktion und chemischen Industrie sowie im Kraftwerks- und Tunnelbau. Auch ländlichen Raum außerhalb der Industrie setzt man auf Hyxal, beispielsweise in Kläranlagen oder in der Lebensmittelherstellung.

