Licht und Gebäudetechnik präsentieren sich vom 3. bis 8. März 2024 wieder Hand in Hand auf der Light + Building in Frankfurt am Main. Die Expert*innen für hochwertige Beleuchtung zeigen, wie sich elegantes Design mit intelligenter Technik verbinden lässt. Parallel dazu präsentieren Gebäudetechnik-Hersteller ihre Lösungen für Nachhaltigkeit und Energiemanagement, Sicherheit und Komfort im Gebäude.



Ende April lief der Frühbucherrabatt für die Light + Building 2024 aus. Die vergünstigten Konditionen zur Teilnahme an der Leitmesse für Licht- und Gebäudetechnik haben viele Aussteller in Anspruch genommen. „Die Anmeldezahlen sehen super aus: Bereits zehn Monate bevor es losgeht, haben rund 2.000 Aussteller ihren Teilnahmewunsch bekundet", freut sich Johannes Möller, Leiter der Light + Building. Nach dem Restart mit der Sonderausgabe der Light + Building im Herbst, wolle man damit an die Dimensionen der gewohnten Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik anknüpfen, erklärt der Messeleiter.





