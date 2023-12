Frank Schondelmaier ist neuer Sales Director beim Schwarzwälder Sprechanlagenhersteller Siedle. Der 44-jährige ist gebürtiger Schwarzwälder und bringt 17 Jahre Führungsverantwortung im B2B/B2C-Vertrieb von Markenprodukten mit. Er war unter anderem in führenden Vertriebs-Positionen für Wiha, Hansgrohe/Axor sowie zuletzt als Vice President Sales & Marketing Europa bei der Koki Holdings tätig.



Bei Siedle verantwortet er seit Oktober die gesamte Vertriebsorganisation und berichtet an die Geschäftsführung. Geschäftsführer Peter Strobel freut sich über die Verstärkung: „Frank Schondelmaier passt sehr gut zu Siedle. Er war in mittelständischen, aber auch in global aufgestellten Unternehmen tätig. Designorientierte Marken kennt er, ebenso das Handwerk und den Fachvertrieb." Bei Siedle soll Schondelmaier die Internationalisierung vorantreiben.



