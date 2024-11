Das Ausbaupotenzial von Photovoltaik ist in den vergangenen Jahren durch große Technologiesprünge und geringere Kosten stark gestiegen. Um dieses Potenzial gut zu nutzen, braucht es Speichermöglichkeiten, sagte Hubert Fechner, Obmann der Österreichischen Technologieplattform Photovoltaik: „PV-Spitzen haben im Netz nichts verloren. Wir müssen hingegen mehr auf die Entwicklung bei Speichern achten. Wir gehen davon aus, dass diese in Zukunft deutlich günstiger und größer werden. Das eröffnet uns neue Möglichkeiten, die Photovoltaik besser in unser Stromsystem zu integrieren, ohne die Kosten für den Netzausbau hochzutreiben.“

Auch Vera Immitzer, Geschäftsführerin Photovoltaic Austria, begrüßte die Studien und Vorschläge zum PV-Ausbau, bedauerte aber, dass diese nicht in in die Vorbereitung des Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) einfließen konnten. Zudem kritisierte sie den bislang ausständigen Beschluss des Gesetzes. „Damit hätten wir bereits jetzt mehr Möglichkeiten, PV sinnvoll in das bestehende Netz zu integrieren.“ Eine Kappung der Erzeugungsspitzen lehnte die Branchenvertreterin zwar nicht kategorisch ab - diese müsse aber dynamisch und angepasst an die tatsächlichen Netzbedingungen erfolgen können.

