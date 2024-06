Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher haben am 7. Juni einen „Made in Europe-Bonus“ angekündigt. So will die Regierung die Verwendung europäischer Photovoltaik-Komponenten beim Ausbau von Photovoltaik-Anlagen stärker fördern.



„Der Made in Europe-Bonus bedeutet eine enorme Chance für unseren Industriestandort. Denn wer Produkte aus europäischer Herstellung in seiner Photovoltaik-Anlage nutzt, soll künftig höhere Fördersätze bekommen können. Mit dem Bonus unterstützen wir Unternehmen in Österreich und Europa und fördern so die heimische Wertschöpfung. Das ist gut für unsere Wirtschaft und schafft gleichzeitig zukunfts- und klimafitte Arbeitsplätze“, betont Gewessler.

Geregelt wird der "Made in Europe-Bonus" bei den Investitionsförderungen über das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das auch den Weg zu 100 Prozent Ökostrom im Jahr 2030 vorgibt. Der Bonus soll Unternehmen in Österreich und Europa gezielt unterstützen: Wenn in neuen Sonnenkraftwerken Produkte aus Europa verbaut werden, gibt es höhere Fördersätze.



Durch eine Anpassung im EAG und der zugehörigen Verordnung bekommen Förderwerbende also die Möglichkeit auf ein Top-Up ihrer Investitionsförderung, wenn sie einen Mindestanteil an europäischen Komponenten in ihrer Photovoltaik-Anlage nutzen. Der Bonus wird, abhängig davon, wie viele europäische Komponenten – vom PV-Modul über den Wechselrichter bis hin zur Unterkonstruktion – genutzt werden, bis zu 20 Prozent der Förderung betragen. Noch diese Woche soll der Antrag im Ministerrat beschlossen werden, für eine EAG-Änderung muss dann noch die Zwei-Drittel-Hürde im Parlament genommen werden.