Der OVE-Blitzschutztag findet am 21. Mai 2024 von 8.30 bis 17.00 Uhr an der TU Graz statt, die Versuche in der Hochspannungshalle (Nikola Tesla Labor). Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die mit der Planung und Ausführung von Photovoltaik-Anlagen bzw. Blitzschutzsystemen betraut sind sowie Sachverständige und qualifizierte Fachkräfte bzw. Führungskräfte im Agrarbereich.

