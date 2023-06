Die kürzlich vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) veröffentlichte Markstatistik hat eine Vermutung des Bundesverbandes Photovoltaic Austria bestätigt: Österreich schafft erstmals einen Jahres-PV-Zubau von über einem Gigawattpeak (GWp).



„2022 war ein besonderes Jahr: Es war das Auftaktjahr des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes, zugleich hat der hohe Strompreis große Teile der Bevölkerung und der Unternehmen in die eigene Sonnenstromproduktion getrieben. Entsprechend groß war der Zubau, der auch noch in das aktuelle Jahr reicht" resümiert Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Aber: Die Mitglieder von PV Austria würden bereits ein Abflachen der Nachfrage melden, weswegen aus heutiger Sicht noch unklar sei, wie sich der Trend fortsetzen werde, so Immitzer.



