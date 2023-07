Bei der Installation der Smart Meter gibt es drei Möglichkeiten zur Datenablese. Im Regelfall liest der Smart Meter den Stromverbrauch einmal täglich ab. Auf Wunsch (Opt-in) können auch Viertelstundenwerte ermittelt werden. Im Falle eines Opt-outs wird der Zählerstand nur einmal im Jahr abgelesen.



„Die meisten unserer Kund*innen wählen die Standard-Option und können so täglich ihren Energieverbrauch prüfen. Einige Interessierte möchten detaillierter ihren Stromverbrauch kontrollieren und wählen das viertelstündliche Opt-in-Modell“, erklärt Johannes Geist, Smart Meter-Experte der Wiener Netze. Das Interesse an dieser genauen Variante steige in letzter Zeit, weil sich viele Kund*innen überlegen, wie sie Strom sparen können. Nur wenige würden sich hingegen für die Opt-out-Variante entscheiden.