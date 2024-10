Mit der Aufnahme des 500. Mitglieds feiert der Branchenverband Photovoltaic Austria einen bedeutenden Meilenstein. Damit begrüßt PV Austria besonders die Aufnahme aller neun Landesinnungen der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker*innen. Der Beitritt unterstreicht die zentrale Rolle des ausführenden Gewerbes.



„Wir freuen uns, alle neun Landesinnungen als Mitglieder im Verband begrüßen zu dürfen. Gemeinsam können wir die Photovoltaik und die Stromspeicherung in Österreich noch stärker vertreten, Synergien nutzen und Qualität in der Umsetzung sicherzustellen“, so Vera Immitzer, Geschäftsführerin vom Branchenverband Photovoltaic Austria. Der Verband sieht in der Zusammenarbeit eine wesentliche Voraussetzung, um das Ziel 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen.