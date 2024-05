„Alle wissen, dass wir leistungsfähige Netze für eine unabhängige und klimagerechte Versorgung brauchen. Der notwendige Netzausbau kostet – und zahlt sich zugleich aus. Fix ist: Wenn er verspätet oder gar nicht kommt, zahlt Österreich auf jeden Fall drauf“, betont Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ. Mit der Studie wolle der Dachverband eine breite Diskussion darüber anstoßen, wie der Netzausbau finanziert werden kann. „Flexible und leistungsfähige Stromnetze sind - so wie Straßen, Eisenbahnen oder das Breitband-Internet - Lebensadern für das Land“, betont auch Aria Rodgarkia-Dara, Studienautor von Frontier Economics.



Durch die Integration von Wärmepumpen, kleinen PV-Anlagen und zunehmender E-Mobilität werden vor allem die Kosten in den Niederspannungsebenen in Zukunft steigen. Die Übertragungsnetze müssen vor allem für den Transit angepasst werden zwischen jenen Regionen, in denen viel Energie erzeugt wird und jenen, in denen viel Energie verbraucht wird und vor allem Speichermöglichkeiten vorhanden sind. Aktuell werden Investitionen in Stromnetze über Netzentgelte finanziert, Netznutzer*innen tragen also den Investitionsbedarf über höhere Netzentgelte. Diese „regulierte“ Finanzierung sei zu langsam für die Energiewende bzw. würden sich dadurch die Netzgebühren für Haushalte und Unternehmen verdoppeln, wie der EEÖ kritisiert.

Der Netzausbau hätte zudem einen volkswirtschaftlichen Mehrwert: Knapp 320.000 neue oder gesicherte Arbeitsplätze, 75 Prozent heimische Wertschöpfung und die Gewährleistung einer hohen Versorgungssicherheit für Haushalte und Wirtschaft. Auch Steuereinnahmen würden dieser Investitionstätigkeit in die Netze einhergehen, wie der Dachverband informiert – sie können mit rund 15 Mrd. Euro beziffert werden.