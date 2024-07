Der Earth Overshoot Day markiert jährlich jenen Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht hat, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. 2024 ist das der 1. August – den Rest des Jahres verbrauchen wir also mehr natürliche Ressourcen, als die Erde innerhalb eines Jahres selbst ersetzen kann. Die Menschheit bräuchte demnach 1,75 Erden, um ihren aktuellen Ressourcenbedarf zu decken. In Österreich war der Overshoot Day für Österreich sogar bereits am 7. April 2024 – es würde 3,7 Erden brauchen, wenn Personen weltweit so leben wie die Österreicher*innen.



Um folgende Generationen und das Klima nicht noch weiter zu belasten, ist ein Ausbau der erneuerbaren Energien neben Ressourcen- und Energieeinsparungen dringend nötig. „Mit einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien könnten wir unsere Treibhausgasemissionen entscheidend senken“, erklärt Josef Plank, Obmann der IG Windkraft zu diesem Anlass. Österreichs Windstromproduktion spart jährlich 4,5 Mio. Tonnen CO 2 ein.