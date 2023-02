Ein Positives hat die gegenwärtige Coronakrise: „Der Himmel war noch nie so blau wie jetzt! So etwas kenne ich nur aus meiner Kindheit im Kosovo in den 90ern“, merkt Liridon Mulaj zum Rückgang des Flugverkehrs an. Trotzdem kann der Elektriker, der mit seinem Unternehmen VIA – Elektrotechnik als Einzelkämpfer unterwegs ist, der Situation nicht viel abgewinnen: „Wie soll ich meine Steuern bezahlen, wenn ich keinen Umsatz mache? Dabei gäb’s so viel zu tun.“