Nicht nur Verbraucher sollen von dem neuen Gesetz profitieren. Viele Rohstoffe und Energie sollen eingespart werden, da weniger neue Geräte produziert werden müssen. Der Verbrauch von Kupfer, Eisen und Aluminium etwa könnte sinken. Der Stromverbrauch der EU soll sich außerdem um 167 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr reduzieren – das ist so viel, wie Dänemark in einem Jahr verbraucht und entspricht Kohlendioxidemissionen von 46 Millionen Tonnen.

Doch es gibt auch Kritik. Die Industrie beklagt, die Ersatzteillagerung würde ins Unendliche wachsen – manche Elektrogroßgeräte haben bis zu 1.800 Einzelteile. Auch die Bereitstellung und Lagerung dieser würde Ressourcen kosten.

Das Gesetz wird trotzdem kommen. Und was Geschirrspüler, Kühlschrank und Co. Vormachen, soll in ein paar Jahren auch für Kleingeräte wie Toaster gelten.