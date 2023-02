„Die Republik braucht uns Elektrotechniker und Elektrotechnikerinnen in diesen Tagen!“ – Mit diesem dramatischen Aufruf wandte sich Bundesinnungsmeister Andreas Wirth zu Beginn der Regierungsmaßnahmen gegen Covid-19 an die Branche. Dasselbe gilt für die Elektrohändler und Elektrohändlerinnen, die in der Praxis häufig in Personalunion zu den genannten Elektrikern stehen.

Im Fall des Elektrohandels geht es dabei jedoch nicht um die Aufrechterhaltung der Stromversorgung. Vielmehr wird dieser gebraucht, um die Menschen mit zum Teil lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Zu solchen sind Herd und Kühlschrank heutzutage zu zählen.

„Unsere Mitglieder haben die Versorgung der regionalen Bevölkerung während der Schließungsphase immer wahrgenommen“, weiß Expert-Chef Kapfer. „Fast alle verrichteten Lieferservices und brachten die Ware – so wie gesetzlich erlaubt – bis vor die Haustür. So kamen sie ihrer Nahversorgerrolle nach.“ Die Erfüllung dieser wichtigen Funktion wird vom Kunden hoffentlich auch goutiert, wenn wieder Normalität einkehrt in Österreich. Ein klarer Bonus gegenüber Amazon und Co.

Unterstützung gab es dabei auch von der Wirtschaftskammer, die kürzlich die Plattform „Regional einkaufen – Österreich bringt’s!“ startete. Unternehmer wie etwa auch Elektrohändler können sich hier kostenfrei als Lieferdienstleister zertifizieren. „Damit helfen wir, Wertschöpfung in Österreich zu halten“, meint WKO-Präsident Harald Mahrer zur Zielsetzung.