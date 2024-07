Mit Juli übernimmt Gerhard Christiner neben seiner Rolle als technischer Vorstand auch die Funktion als Vorstandssprecher bei Austrian Power Grid (APG). Die kaufmännischen Angelegenheiten übernimmt nach dem Ausscheiden von Finanzvorstand Thomas Karall ab sofort der neue CFO Marcus Karger. Christiner ist seit 2012 in Vorstandsfunktion, Karger ist langjähriger Manager in der E-Wirtschaft zuletzt Division

Manager bei APG.



„Im Zentrum unserer gemeinsamen Arbeit steht die Umsetzung der versorgungssicheren Energiewende. Mit unserem Investitionsprogramm von insgesamt neun Milliarden Euro bis 2034 übernehmen wir Verantwortung und ermöglichen die Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie", so die beiden Vorstände Gerhard Christiner und Marcus Karger. Als wichtige Themen neben den Leitungsprojekten der APG – u.a. die Inbetriebnahme der Salzburgleitung 2025, der Zentralraum Oberösterreich – definieren die zwei Experten die Weiterführung der unternehmensweiten Digitalisierungsoffensive, die Integration aller Akteure in das Energiesystem der Zukunft sowie die Bewusstseinsbildung, dass Strominfrastruktur der Schlüssel für die versorgungssichere Energiewende und damit für einen starken Wirtschaftsstandort ist.

