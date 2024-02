Der Verbund hat die oberösterreichische Solarpower Holding zu 100 Prozent erworben. Zu dem Unternehmen mit Sitz in Feldkirchen an der Donau gehören die Tochtergesellschaften MSP Solarpower und iFIX-Solar. Erstere ist Komplettanbieter im Bereich der Photovoltaikanlagen von der kundenspezifischen Beratung, Planung und Montage bis hin zur Inbetriebnahme schlüsselfertigen Anlagen. Die iFIX-Solar GmbH wiederum verfügt als Großhändler über langfristige Beziehungen zu Herstellern von PV-Modulen, Wechselrichtern und Unterkonstruktionen.



„Für uns bedeutet das mehr Unabhängigkeit von der angespannten Marktsituation, wenn es um die Verfügbarkeit von Komponenten, aber auch von Fachkräften geht“, erklärt Martin Wagner, Geschäftsführer Verbund Energy4Business. Auch in die Wasserkraft wird investiert: Für das Kraftwerksprojekt Kaprun wurde jüngst die zweite „Turbinenschnecke“ angeliefert. Durch dieses 79 Tonnen schwere Rohrturbinenteil wird das Wasser in Zukunft zwischen den beiden Speichern Mooserboden und Wasserfallboden auf- oder abwärts geleitet. So kann je nach Bedarf entweder Strom erzeugt oder die Energie am höher gelegenen Mooserboden physikalisch gespeichert werden.



An der mittleren Salzach wird die Zusammenarbeit mit der Salzburg AG fortgesetzt: Im Frühsommer erfolgte der Spatenstich für das Wasserkraftwerk Stegenwald. Die Bauzeit ist mit zwei Jahren angesetzt. Das Kraftwerk, in das die beiden Unternehmen in Summe rund 100 Mio. Euro investieren, soll den jährlichen Strombedarf von 20.000 Haushalten decken (Jahreserzeugung: 72,8 Gigawattstunden). Zwei Turbinen ermöglichen eine Engpassleistung von 14,3 Megawatt.