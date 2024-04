Die Elektrifizierung und Digitalisierung von Gebäuden, um Emissionen zu reduzieren und Rohstoffe wieder verwenden zu können, werden zu zentralen Themen. Auf der Light + Building präsentierte die Industrie dafür die digitale und elektrotechnische Infrastruktur und zeigte darauf aufbauend Lösungen für dynamische Leistungssteuerung, Energiespeichersysteme sowie Anwendungen für vernetzte Sicherheit. Zu einem wachsenden Bereich gehört das Angebot an E-Mobilität und Ladeinfrastruktur sowie Innovationen für dezentrale Energieversorgungssysteme und -komponenten.



In der Architektur von Morgen spielt auch Licht eine wichtige Rolle, wie der 65-prozentige Anteil an Ausstellern in Frankfurt unterstrich. Diese zeigten Lichtlösungen für Innen- und Außenbereiche sowie dynamische Raumkonzepte. Moderne LED-Installationen sorgen für zeitgemäße Effizienz und fügen sich entweder harmonisch in die Architektur ein oder betonen gezielt die Formsprache. Acoustic Lighting verbindet etwa durch die eingesetzten Materialien angenehme Lichtstimmung mit schallabsorbierenden Funktionen. Sowohl bei den eingesetzten Materialien als auch bei den Herstellungsverfahren spielt Nachhaltigkeit eine essenzielle Rolle. Viele Hersteller konzipieren die Leuchten so, dass sich die eingesetzten Rohstoffe nach dem Nutzungszeitraum wiederverwerten lassen.