Fenecon stellt Stromspeicherlösungen her und bietet Systeme für Privathaushalte sowie für Gewerbe, Industrie, Energieversorger und Fahrzeughersteller an. Die Lösungen nutzen das hauseigene Energiemanagementsystem FEMS auf Basis von OpenEMS und ermöglichen damit netz- und energiewendegerechtes Energiemanagement bis hin zur intelligenten Sektorenkopplung von Strom, Mobilität und Wärme. Das Unternehmen beschäftigt über 200 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz im bayerischen Deggendorf. Produziert wird im nahe gelegenen Künzing und demnächst in Iggensbach.

Enerix plant und installiert dezentrale Energiesysteme schlüsselfertig aus einer Hand und unterstützt Hausbesitzer*innen auf dem Weg zur eigenen Stromerzeugung und Unabhängigkeit. Gegründet wurde die Fachbetriebskette für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Ladesysteme 2007 in Regensburg als Franchisesystem. Der Photovoltaik-Systemanbieter ist derzeit mit 110 Betrieben in Deutschland und Österreich vertreten und realisiert rund 10.000 Anlagen pro Jahr.