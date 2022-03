Damit es nicht schwarz wird

Sapotec offeriert ein Rundum-Paket von der Erstberatung bis zu den Produkten und zur Umsetzung. USV-Anlagen und Notstromaggregate werden dabei in Kombination oder auch alleine angeboten. Für Private führt das Unternehmen eine eigene Notstromaggregat-Serie, die Produkte für den Industriebedarf reichen von 20 bis 3.200 kVA. Bekannt ist eine Prognose des Österreichischen Bundesheeres von 2020, demnach innerhalb von fünf Jahren mit 100-prozentiger Sicherheit (!) mit einem Blackout zu rechnen sei. Der Sapotec-Chef teilt diese Einschätzung, er sieht den Zeitrahmen eher sogar noch kürzer. „Ich will nicht Panikmache betreiben, aber in Europa gab es nach dem Beinahe-Blackout im Jänner 2021 noch zwei ähnliche Vorfälle, nur wurden diese medial nicht ausgeschlachtet.“ Wenig bekannt sei auch, wie gravierend die Situation am 8. Jänner tatsächlich gewesen sei: In ganz Österreich gingen an diesem Tag 22 Kraftwerke vom Netz.



„Keep it simple“, lautet das Motto bei vielen Projekten. Sautner rät zu strukturierten Anlagen statt großangelegter und entsprechend kostspieliger Projekte. Eine Tankstelle etwa ließe sich mit einem Aggregat um 10.000 Euro netto Blackout-tauglich machen. Häufig würden allerdings Umbau und PV-Installationen mitgeplant – mit der Folge, dass zurzeit erst fünf Tankstellen in Salzburg für einen Blackout gerüstet sind. Dabei zählen diese zur kritischen Infrastruktur im Falle eines Blackouts. Woher sonst sollte der Treibstoff für die Notstromaggregate im Land bezogen werden?



Ein Privathaushalt ließe sich bereits um 6.000 Euro brutto mit einem 7-kVA-Dieselaggregat Blackout-sicher machen, rechnet der Sapotec-Geschäftsführer vor. Ein Benzinaggregat käme zwar noch günstiger, „aber bei diesen Geräten läuft der Motor nicht so stabil, auch ist der Treibstoff schwieriger zu lagern“. Wichtig sei in jedem Fall ein Gesamtkonzept: „Ein Notstromaggregat hilft mir nichts, wenn ich keine Lebensmittel zu Hause habe. Als Firmenchef wiederum muss ich mir auch Gedanken machen, wie ich meine Mitarbeitenden erreiche, wenn das Telekommunikationsnetz zusammenbricht.“