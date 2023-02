Hersteller der Elektro- und Elektronikindustrie und in der Automobilindustrie sind vom aktuellen Rohstoffmangel besonders betroffen. 9 von 10 Herstellern von elektrischen Anlagen und Ausrüstungen leiden massiv unter erschwerter Materialbeschaffung. Dabei spielt das Prinzip der „Circular Economy“, das Secontrade zu Grunde liegt, eine wesentliche Rolle, um hochwertige Sekundärrohstoffe in den Produktionskreislauf zurückfließen zu lassen. Geprüften Rohstoffhändlern wird dabei eine große Auswahl an qualitativ aufbereiteten Sekundärrohstoffen in-time angeboten, was den Zugang zu einer unabhängigen, regionalen Rohstoffversorgung vereinfachen soll. So fließen Rohstoffe wie etwa Aluminium, Eisen, Kupfer, Holz und verschiedene Kunststofffraktionen in den Produktionskreislauf zurück, vorhandene Ressourcen an Primärstoffen werden geschont und Frachtkosten aufgrund von oft deutlich kürzeren Wegen minimiert.