MarCom - wer macht‘s?

Die aus meiner Sicht ideale Kombination ist, wenn Marketingverantwortliche des Unternehmens willens und in der Lage sind zu delegieren und outzusourcen. Es ist empfehlenswert, sich rechtzeitig ein Netzwerk an Spezialist*innen aufzubauen, auf die man im Bedarfsfall zurückgreifen kann.



Der Trend geht auch im Bereich des Marketings zu immer stärkerer Spezialisierung. Große Full-Service-Werbeagenturen, die alle Bereiche abdecken (Grafik, Text, Webdesign, Eventmanagement etc.), werden immer weniger und sind oft für KMU nicht erschwinglich. Abgesehen davon gibt es dort zumeist „Kontakter*innen“, die mit den Auftraggebenden klären, was gewünscht wird, um dann via „stille Post“ die Kolleg*innen aus den einzelnen Bereichen zu informieren. Was Kund*innen dann erhalten, ist oft nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Es werden Dinge versprochen, die so nicht umsetzbar sind, wichtige Informationen gehen auf dem Weg zur Umsetzung verloren.



Kleine, feine Agenturen und spezialisierte Dienstleistende, die einen ganz speziellen Schwerpunkt haben, sind wesentlich flexibler. Vor allem sind direkte Ansprechpartner*innen auch diejenigen, die dann tatsächlich die Arbeit erledigen – anstatt eines anonymen Teams im Hintergrund. In den meisten Fällen sind diese Spezialist*innen gut untereinander vernetzt, das heißt, eine PR-Agentur hat beispielsweise „ihre“ Grafiker*innen an der Hand und umgekehrt. Die Kommunikationswege sind kurz, die Gefahr für Missverständnisse ist gering, was sich direkt auf das Ergebnis und die Umsetzungsgeschwindigkeit auswirkt.