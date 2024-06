Es geht heute nicht mehr um kleine, diskrete Änderungen – die Veränderungen sind disruptiv. Dafür brauchen wir auch in der Elektrotechnik agile Unternehmen und Fachkräfte, die bereit sind, sich auf diese Veränderungen einzulassen. Ein Beispiel: Die Kund*innen entscheiden sich für ein elektrotechnisches Gesamtsystem, sie wollen Wärmepumpen, Gebäudeautomatisierung und Photovoltaik – und das am liebsten aus einer Hand. Das ändert natürlich die Anforderungen an die Branche.



In Zukunft werden alle elektrotechnischen Gewerbebetriebe Mitglied bei „Elektriker Österreich“ sein, was bei der E-Marke noch nicht der Fall war. Dafür braucht es einheitliche, hohe Standards – die wir künftig gemeinsam setzen wollen. Wie genau dann die jeweilige Umsetzung dieses Standards aussieht, liegt aber natürlich nach wie vor in der Verantwortung jedes einzelnen Betriebes. Ich bin überzeugt: Ein Elektriker, der Antworten auf die modernen Anforderungen hat – von Elektromobilität über Smart Home bis zum Batteriespeicher –, wird immer seinen Platz finden. Auch innerhalb der „Elektriker Österreich“ wird es möglich sein, eine sinnvolle Binnendifferenzierung nach bestimmten inhaltlichen Schwerpunkten einzelner Betriebe zu haben.