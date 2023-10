Die Messeteilnahme gestaltete sich für Besucher*innen dieses Jahr durch und durch grün. Für nachhaltige Lademöglichkeiten sorgt das Unternehmen Keba mit E-Ladestationen. Im Fokus standen jedoch die umfangreichen Angebote der Aussteller aus den diversen Fachbereichen der Elektrobranche.



Neben Neuerungen und Innovationen bot der diesjährige Partnertreff außerdem ein besonders interaktives Messeerlebnis. „Getreu dem Motto 'Elektrobranche in Aktion!', war es uns ein großes Anliegen, den Besucher*innen an beiden Tagen ein spannendes und interaktives Messeprogramm zu bieten“ erklärt Michaela Wambach-Gschaider, Geschäftsführerin und Vice President von Sonepar Österreich.



Interaktive Führungen zu verschiedenen Sonepar-Fachbereichen Erneuerbare Energien, Gebäudesystemtechnik, Safety and Tools, Licht, und Verdrahtete Verteiler, Live-Interviews und ein „Meet and Greet“ mit aktuellen und früheren Spielern des SK Sturm Graz, waren einige der Messehighlights. Die Besucher*innen konnten ihr Geschick und Glück bei einigen Challenges versuchen, wie beispielsweise dem Verteilerbaukasten-Wettbauen.



Thomas Schaffer, Vice President von Sonepar Österreich zieht ein erstes Erfolgsresümee: „Die Zahl der Aussteller und Besucher*innen, war dieses Jahr so hoch wie noch nie. Wir freuen uns schon jetzt auf den Sonepar Partnertreff 2024 in Wien!“