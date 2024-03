Zukünftig wird Edler Systems als offizielles Tochterunternehmen von Sonepar Österreich weitergeführt und bleibt als eigenständiges rechtliches Unternehmen bestehen. Der bisherige Eigentümer von Edler Systems, Christian Edler, wird den Betrieb auch zukünftig als Geschäftsführer leiten und soll das gemeinsame Kabelgeschäft ausbauen. „Wir freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Sonepar die nächsten Schritte gehen und unser Unternehmen weiterentwickeln können“, betont Edler. Die ungarische Tochtergesellschaft Kábel-Ring fällt durch die Akquisition künftig in den Verantwortungsbereich von Sonepar Ungarn.



Durch die Übernahme des Unternehmens baut Sonepar seine Kompetenz als Elektrogroßhändler in Österreich weiter aus. Das Produktsegment Kabelleitungen soll durch das Wachstum in der Elektroenergie-Sparte weiter an Bedeutung gewinnen. Uwe Klingsbigl, Geschäftsführer von Sonepar Österreich, verdeutlicht, dass man Kund*innen durch die Übernahme von Edler Systems im Bereich der Kabelleitungen ab sofort noch besser zur Seite stehen könne.