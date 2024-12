Elektropraxis@Punktum: Herr Metzger, Sie sind zum OVE Innovation Day nach Wien gereist. Welche Rolle spielt denn für Sie Normung im Innovationsprozess? Soll oder kann es Innovation ohne Normung geben?

Philippe Metzger: Man muss hier zwischen verschiedenen Dimensionen unterscheiden. In reifen, entwickelten Industriegebieten kommt die Standardisierung eher am Schluss zum Zug, wenn die Innovation per se schon gereift ist und es darum geht, die Qualität zu sichern und entsprechend Kosten zu sparen. Wenn man auf neue Gebiete schaut, dann setzt die Standardisierung bisweilen schon früher ein und läuft dann quasi parallel zur Forschungs- und Entwicklungsphase. Eine dritte Dimension ist es zudem, dass man durch die Standardisierung neue Innovations-Ökosysteme kreieren kann, weil sich verschiedene Stakeholder zusammenfinden, die sonst vielleicht nicht zwingend in Kontakt wären. So können neue Wertschöpfungsketten entstehen.

Von Industrienationen bis Schwellenländer – wie schafft es die IEC, knapp 170 sehr unterschiedliche Mitgliedsstaaten auf einen Nenner zu bringen?

Metzger: Dafür haben wir konsensbasierte Prozesse. Jedes Mitglied hat in der IEC letztlich eine Stimme, nach dem Prinzip one country, one world. Das gilt auch für das Vorschlagen neuer Themen oder technischer Komitees. Damit gibt es einen eingespielten Mechanismus, in den sich verschiedene Stakeholder einbringen können. Natürlich kommen viele Vorschläge aus der Industrie, aber auch von KMUs. In Leading Edge-Technologien wie KI und Quantum-Technologien erhalten wir viele wichtige Inputs von der Wissenschaft. Wir sind traditionell sehr stark von der Industrie getrieben. Die fortschreitende Technologisierung führt aber auch dazu, dass Regierungen und Regulationsbehörden, vermehrt Bedürfnisse an die Regulation haben. Unsere Voraussetzungen sind dabei klar. Wenn ein Staat ein Nationalkomitee in der IEC gründen will, dann muss dieses alle Stakeholder auf der nationalen Ebene einbinden.

Konsensbasiert auf einen Nenner zu kommen, bedeutet im Umkehrschluss sehr breit definierte Standards, oder?

Metzger: Standards sollen offen sein. Es geht ja nicht darum, geschlossene Gesellschaften zu bilden. Das kann man das am Handel festmachen. Unsere Arbeit ist stark an das WTO-Abkommen angeknüpft – um Handelshemmnisse zu vermeiden, sollen international anerkannte, konsensbasierte Standards zum Einsatz kommen. Da sind wir, die ISO und ITU führende Standardisierungsgremien, die von der WTO entsprechend anerkannt sind. WTO-Mitglieder benutzen unsere Standards also, um sich abzusichern, dass entsprechende Vorschriften nicht als Handelshemmnis gewertet werden. Das schafft eine Plattform für den Wettbewerb – alle haben quasi gleich lange Spieße, um auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Gleichzeitig ist das auch interessant für die KMUs, die durch anerkannte Standards eher am Weltmarkt teilnehmen können. Natürlich haben wir aber auch größere gesellschaftliche Herausforderungen, die wir mit den Standards abdecken wollen – Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen.