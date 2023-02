Die Wiener Netze haben 200 Transformatorstationen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands digitalisiert, um für Stromnetzstabilität und Versorgungssicherheit zu sorgen. „Es ist spannend zu sehen, wie rasch Forschung und Fortschritt in Wien in die Praxis umgesetzt werden“, sagt Wirtschafts- und Stadtwerke-Stadtrat Peter Hanke bei der Besichtigung einer so genannten intelligenten Transformatorstation im 2. Bezirk.