Vielmehr liegt die Führungsanforderung der Zukunft vor allem darin, trotz einer unklaren Datenlage schnelle und konsequente Entscheidungen zu treffen. Ja, das klingt komplex und ist es auch. Wie also können Führungskräfte diese neue, für sie so ungewohnte Herausforderung am besten meistern?



Zum einem werden Führungskräfte immer häufiger Entscheidungen nicht mehr selbst treffen, sondern diese durch Computer treffen lassen. In vielen Fällen sind unsere digitalen Assistenten eben schlauer, analytischer und intelligenter als wir, weswegen Führende ihnen gewisse Entscheidungen auch vertrauensvoll überlassen sollten.



Und was machen dann die Führungskräfte, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen? Keine Sorge, diese wandern nicht aufs Abstellgleis! Sie sind nach wie vor gefragt, aber in einer etwas anderen Rolle und Kapazität. Ihre Aufgabe als Leader muss und wird sich in manchen Bereichen weg von den direkten Entscheidungen und hin zur Befähigung der Mitarbeitenden zur eigenen Entscheidungsfindung verschieben.



Zum anderen wird es aber immer noch bestimmte Bereiche geben, in denen Führungskräfte trotz der bereits beschriebenen Unsicherheiten der Ausgangssituation weiterhin selbst die Entscheidungen zu treffen haben. Wenn nun aber die bisherige rationale Analyse zu keiner wie auch immer gearteten Entscheidungssicherheit führt, werden diese Entscheidungen mehr und mehr intuitiv getroffen werden müssen.