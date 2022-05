Positionspapier zum Potential von Gleichstromtechnologien

In einem aktuellen Positionspapier macht der Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) auf das große Potential von Gleichstromtechnologien im Zusammenhang mit der Energiewende aufmerksam. Das Papier stellt Forschungsprojekte sowie konkrete Anwendungen vor und skizziert die Chancen für die österreichische Wirtschaft im Bereich DC-Technik. Gleichstromtechnologien haben das Potential, in unserem künftigen Stromsystem eine wesentliche Rolle zu spielen: Sie können die Systemintegration und -kopplung erneuerbarer Energien vereinfachen sowie die Energieeffizienz steigern, da unter anderem Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und E-Fahrzeug-Bordnetze in DC-Technik ausgeführt sind. Im Zuge der Dekarbonisierung der Energieversorgung wächst daher auch der Markt für Gleichstromsysteme. DC-Technik wird etablierte AC-Netze aller Voraussicht nach nicht ersetzen, kann sie allerdings dort ergänzen, wo sie entsprechende Vorteile bietet.