Energiewende in Zeitlupe?

Mit dem bestehenden Netz sei die Umstellung auf erneuerbare, CO 2 -freie Energie nicht zu schaffen, so die Sprecherin des Forums Versorgungssicherheit, dem die Wiener Netze, Netz Niederösterreich, Netz Burgenland, Linz Netz und Netz Oberösterreich angehören. In den vergangenen Jahren konnte das Netz, das ursprünglich für einen hierarchischen Stromtransport von großen Kraftwerken zu den Verbraucher*innen geplant war, den Zubau noch verkraften. Die aus der #mission2030 resultierende anstehende Transformation braucht aber ganz andere Ausbauziele: „Österreich benötigt zwei Millionen zusätzliche Photovoltaikanlagen. Häuser ohne PV-Module auf dem Dach werden künftig die Ausnahme sein“, ist Netz-Oberösterreich-Geschäftsführer Manfred Hofer überzeugt. Zusätzlich müssten zu den bestehenden 700 Windkraftanlagen rund 1.200 neue dazukommen.



Das Stromnetz der Zukunft muss in der Lage sein, große Mengen an Strom kurzfristig aufzunehmen, abzugeben und zu verschieben, denn – so Ederer – „für die Vielzahl an neuen, dezentralen, sauberen und klimaschonenden Einspeiseanlagen ist das heutige Stromnetz nicht ausgelegt“. Dafür müssten nun die nötigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Darunter klare Vorrangregeln für die Schutzziele. Hofer: „Der Klimaschutz muss oberste Priorität haben, sonst werden Grundsatzentscheidungen jedes Mal im Genehmigungsverfahren über Jahre hinweg diskutiert.“