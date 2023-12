Wie gesetzlich vorgeschrieben, hat der österreichische Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid (APG) im Rahmen dereine Analyse der Herausforderungen und Zielsetzungen analysiert, notwendige Investitionsprojekte identifiziert und in den Netzentwicklungsplan 2023 eingearbeitet. Mit dem Plan wurden 41 Bestands- und 20 Neuprojekte der Netzinfrastruktur nun von dert.Es erfolgt einedes österreichischendurch Neubau, Umstellung oder Verstärkung von 380-kV-Leitungen im Ausmaß von rd. 500 km bzw. rd. 400 km an 220-kV-Leitungen. Diewird auf rund 60.000 MVA nahezu, die Anzahl derum rundauf 90 (25 neue) bzw. der Trafos um rund 70 Prozent auf 165 erhöht. Damit soll die Basis dafür geschaffen werden, die Erzeugnisse der zukünftig bis zu rund 500.000 erneuerbaren Produktionsanlagen zu Verbraucher*innenn bzw. Pumpspeichern zu transportieren.>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter – mit uns bleiben Sie informiert!