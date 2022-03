Kooperation von ÖAMTC und UNIQA

Der ÖAMTC und die Versicherungsgruppe UNIQA kooperieren in Sachen E-Mobilität: Rund 60 österreichweite, öffentliche Ladepunkte knüpfen das Versorgungsnetz enger und sollen die Preistransparenz erhöhen. UNIQA investiert in die Ladepunkte, während der ÖAMTC die Betreuung und Administration der neuen Infrastruktur übernimmt. Abgerechnet wird nach dem tatsächlichem Verbrauch in Kilowattstunden