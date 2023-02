Olivier Blum folgt Delorme mit April 2022 als neuer Executive Vice President des Geschäftsbereichs Energiemanagement. Der Manager, derzeit Chief Strategy & Sustainability Officer, wird seine Rolle als Mitglied des Executive Committee des Unternehmens beibehalten.



In seiner neuen Funktion wird der Nachhaltigkeitsexperte für das Energiemanagement-Portfolio von Schneider Electric zuständig sein. Zielsetzung wird die Etablierung von „Electricity 4.0″ als schnellstem Weg zu einer Netto-Null-Welt mit mehr Elektrifizierung und Digitalisierung sein, heißt es von Seiten des Konzerns. Olivier Blum begann seine Karriere bei Schneider Electric 1993 in seinem Heimatland Frankreich. Als Regional Head of Strategy für China und als Regional Managing Director für Indien hatte er bereits Führungspositionen inne, bevor er die globale Rolle des Executive Vice President für den Geschäftsbereich Home & Distribution mit Sitz in Hongkong übernahm. Als Chief Human Resources Officer wurde er 2014 Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Blum ist Absolvent der Grenoble Business School (GEM) in Frankreich.