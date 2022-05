9 von 10 Unternehmen haben großes Interesse an Energieforschung

Apropos "Made in Austria": Die österreichische Bevölkerung stellt heimischen Produkten und Technologien im Energiebereich ein gutes Zeugnis aus. So ist für drei Viertel der Bürger*innen und 9 von 10 Unternehmen der Kauf von innovativen Energietechnologien „Made in Austria“ vorstellbar. Dafür wären beide Gruppen auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, zum Beispiel für eine Photovoltaik-Anlage. Insgesamt kommen die Studienverantwortlichen von marketmind in ihrer Analyse zu dem Schluss, dass sich sehr wenige Österreicher*innen bislang mit dem Thema Energieforschung beschäftigt haben, jedoch reges Interesse vorhanden ist. Theresia Vogel, Geschäftsführerin Klima- und Energiefonds: „Um Klimaneutralität 2040 in Österreich erreichen zu können, brauchen wir sehr rasch gut funktionierende und leistbare Innovationen. Unsere Aufgabe ist es, einerseits das Bewusstsein dafür zu schaffen und Unternehmen genau dort zu unterstützen, wo der Schritt in vom Labor in den nationalen und auch internationalen Markt gesetzt wird.“



