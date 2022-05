Heute ist der Tag der erneuerbaren Energien

Auch der Verein CEOs for Future wünscht sich eine konsequentere Energiewende. „Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine machen deutlich, was Energieabhängigkeit heißt. Daher gilt es gerade jetzt, die Energiewende konsequenter umzusetzen. Denn die Auswirkungen der Klimakrise werden unbeeindruckt von so schrecklichen Ereignissen wie dem Ukraine-Krieg voranschreiten“, so Christiane Brunner, Vorständin von CEOs for Future. Der Verband pocht daher in einem Positionspapier auf einen zügigen Ausbau der Erneuerbaren, einen zügigen Systemausbau, etwa durch die Nutzung Investition in Netze und Speicherlösungen sowie den möglichst raschen Ersatz von fossilem Gas.



„Um Versorgungsengpässe und gravierende ökonomische Verwerfungen zu vermeiden, werden eine Reihe von kurzfristigen Maßnahmen notwendig sein. Mittel- und langfristig können Versorgungssicherheit und stabile Energiepreise aber nur durch eine deutlich unabhängigere, erneuerbare Energieversorgung gewährleistet werden“, stellt Peter Weinelt, stellvertretender Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, klar.