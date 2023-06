Seit beinahe zwei Jahren laufen Gespräche zwischen unterschiedlichen Institutionen und Politik zur korrekten Verrechnung der Netzzutrittspauschale neuer PV-Anlagen. Gleich lange begleitet die Unsicherheit neue PV-Projekte. Während ein Rechtsgutachten des Bundesverbands Photovoltaic Austria die Sachlage der nur einmaligen Kostenverrechnung bestätigte, stand dieser Erkenntnis ein Gutachten der Netzbetreiber entgegen. Ein Leitfaden der E-Control teilt die Auslegung der Netzbetreiber.



Ein nun vorliegendes Gerichtsurteil des Handelsgerichts Wien hat in einem konkreten Fall in einem erstinstanzlichen Urteil entschieden, dass der Netzbetreiber eine bereits einmal bezahlte Anschlussleistung – bspw. für den Strombezug – kein zweites Mal in Rechnung stellen darf, wenn eine PV-Anlage angeschlossen wird und der Netzanschluss unverändert bleibt.