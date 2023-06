Photovoltaik-Spezialist Hansesun setzt mit der Eröffnung seiner neuen Zentrale im Q24 in Imst den Wachstumskurs in Tirol fort. Das Unternehmen sorgt seit Anfang 2020 für nachhaltige Stromerzeugung auf Tiroler Dächern und beschäftigt derzeit 15 Mitarbeitende. Bereits nächstes Jahr will man den Personalstand verdoppeln und die verbaute Leistung auf 4 MWp steigern – und ab 2026 will Hansesun jährlich PV-Anlagen mit einer Leistung von 10 MWp installieren. Mit dem Bezug der neuen Firmenzentrale im Q24 in Imst stellt das Unternehmen nun die Weichen für weiteres Wachstum.



„Die Eröffnung unseres neuen Standorts markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission, gemeinsam mit der Tiroler Bevölkerung die Energiewende voranzutreiben“, freut sich Geschäftsführer Hannes Wultschnig. Die Nachfrage nach nachhaltiger und kostengünstiger Energie steige und die neue Zentrale biete Raum zur Expansion. „Wir wollen in den kommenden fünf Jahren Marktführer in Tirol werden und als attraktiver Arbeitgeber punkten“, so Wultschnig.