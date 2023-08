Die IG Windkraft rechnet vor: Die Energiemenge von 48 TWh entspricht der Produktion von 100 Windrädern über die wahrscheinliche Nutzungsdauer des Gasfeldes von 25 Jahren. Wenn der Strom der Windräder noch mittels Wärmepumpen veredelt wird, braucht es in etwa 30 Windräder, um die gleiche Wärmemenge bereitzustellen. 2022 sind allein in Niederösterreich 38 Windräder errichtet worden.

Diese Windräder würden in ihrer Laufzeit mehr Energie als der größte österreichische Gasfund seit 40 Jahren erzeugen, bemerkt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft: „Der Unterschied ist nur, dass das Gasfeld nach 25 Jahren leer ist und Österreich zusätzlich 10 Mio. Tonnen CO 2 in die Atmosphäre geblasen hat. Der Wind hört aber nicht auf zu wehen und kann Generation für Generation weiter genutzt werden, ganz ohne Treibhausgasausstoß.“



Die OMV verfüge über viele Flächen in windstarken Regionen Österreichs, fügt Moidl hinzu. Dies würde die Chance eröffnen, dort Windräder zu betreiben und „das Erdgas im Boden zu lassen, statt das Klima weiter anzuheizen.“ „Die Steinzeit ist auch nicht beendet worden, weil es keine Steine mehr gegeben hat, sondern weil neue Technologien zur Verfügung gestanden sind. Die OMV sollte in erneuerbare Energien und nicht in fossile investieren", fordert Moidl auf.