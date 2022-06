In drei Punkten zum "Fast Track" für die Energiewende

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat einen Drei-Punkte-Plan für eine schnellere Energiewende präsentiert. Die Maßnahmen sollen dafür sorgen, dass künftig mehr Flächen für die Energiewende zur Verfügung stehen und auch Verfahren schneller geführt werden können. Doppelprüfungen sollen vermieden werden. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz hat die Bundesregierung bereits im 2021 ein Gesetz für die Energiewende vorgelegt. Damit dies möglichst schnell geschieht, soll der Drei-Punkte-Plan effiziente und gute Verfahren für eine schnellere Energiewende sicherstellen. Österreich will mit dem aktuellen Paket noch schneller sein als der REPower EU-Plan.



Nur wenn man Erneuerbare Energien so schnell wie möglich ausbaue, können man sich aus der Klammer von Wladimir Putin befreien und die Freiheit und Unabhängigkeit in der Energieversorgung sichern. Windparks seien dabei ein ganz wesentlicher Baustein, betont Gewessler. „‚Windrad ja, aber nicht bei uns‘, geht sich nicht mehr aus. Für den schnellen Erneuerbaren-Ausbau braucht es Energieraumplanung, die entsprechende Flächen vorsieht. Wir wollen in Zukunft festlegen, dass es in der Umweltverträglichkeitsprüfung keine Widmung mehr für Erneuerbaren-Anlagen braucht, wenn eine entsprechende Energieraumplanung in Bundesländern fehlt“, so Gewessler weiter.