Gemeinsam mit David Mayrbäurl, seinem Pendant als Business Manager Industrial Automation Region West, baut Krammer seit 2018 das Thema Energiemonitoring bei Rexel Austria auf. Begonnen wurde im eigenen Haus: Die ersten Energiezähler wurden im Zentrallager in Weißkirchen montiert und in weiterer Folge als Dienstleistung für Industriekunden angeboten.



Im Kern geht es immer darum, Verbräuche aufzuzeichnen und daraus Schlüsse zu ziehen. So ist für Produktionsmaschinen das Wissen um den Energieverbrauch ein Schlüssel zur vorausschauenden Wartung: Beginnt ein Kompressor plötzlich mehr Strom zu ziehen als üblich, ist Instandhaltungs-Bedarf angezeigt.



Durch den Erfolg dieser Industrie-Schiene hat sich Rexel auch in die Gebäudetechnik bewegt. Mayrbäurl: „Wir haben begonnen, das Gebäude ganzheitlich zu sehen, und die Kundenbeziehung entsprechend weiterentwickelt.“ Über den Energiebeauftragten für die Produktion kam man mit den Facility Manager*innen des Büro-Komplexes ins Gespräch und konnte so Energiemonitoring im ganzen Unternehmen einsetzbar machen.



Erste Erkenntnis ist erfahrungsgemäß – so Krammer: „Das Licht brennt dauernd!“ Sehr oft sind über das Wochenende die Büroleuchten an, mit digital steuerbaren LED-Lösungen kann einfach Abhilfe geschaffen werden. Von diesem Punkt aus hanteln sich Krammer und Mayrbäurl zu weiteren, komplexeren Erkenntnissen.