Doskozil verweist auch auf die Geschichte des Burgenlandes: „Das Burgenland war schon in den 1990-er Jahren Vorreiter bei der erneuerbaren Energie. Mangels fossiler Energievorkommnisse wurden damals die ersten Windräder in Österreich installiert. Heute setzen wir zusätzlich auf den massiven Ausbau der Photovoltaik. Unser ehrgeiziges Ziel ist es, bis zum Jahr 2030, also in acht Jahren, klimaneutral zu werden.“



>> Für dieses Ziel ging das Burgenland jüngst eine Kooperation mit dem deutschen Unternehmen CMBlu Energy ein. Hier nachlesen!