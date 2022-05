Durchbruch für nicht-Lithium-basiertes Großspeicherprojekt

Burgenland Energie und die CMBlu Energy aus Deutschland haben eine Projektkooperation für umweltfreundliche Großspeicher im Multi-Megawatt-Bereich beschlossen. Gemeinsam gaben die Projektpartner den Startschuss für ein innovatives Forschungs- und Pilotprojekt. „Dieses neue Projekt soll zeigen, was mit Organic-Solid-Flow-Speichern technologisch möglich ist", erklärt Peter Geigle, Gründer und CEO von CMBlu Energy. Diese hätten das Potenzial ein grundsätzliches Problem erneuerbarer Energien zu lösen, nämlich das Auseinanderfallen von Erzeugung und Bedarf, so Geigle.



„So können wir unsere Vorreiterrolle beim Ausbau der erneuerbaren Energie weiter forcieren und rücken unserem Ziel - der Klimaneutralität bis 2030 - einen großen Schritt näher", zeigt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stolz. Nur so sei es möglich, einerseits unabhängig von russischem Öl und Gas zu werden und andererseits der Teuerung im Bereich der Energie langfristig entgegenzuwirken.