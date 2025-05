Wie werden die Energiedaten erfasst?

Jarc: Jedes Mitglied der Energiegemeinschaft verfügt über einen Smart Meter mit Opt-in-Konfiguration. Der Stromverbrauch von erzeugter und verbrauchter Energie wird im 15-Minuten-Takt erfasst und einmal täglich an den Netzbetreiber übermittelt. Dieser sendet die Energiedaten über EDA an die Energiegemeinschaft bzw. an enox.share.

Noch spannender wären Live-Daten …

Jarc: Daher haben wir eine Lösung für Live-Energiemonitoring entwickelt: enox.live. Dieses Produkt besteht aus zwei Teilen: einem kostengünstigen IoT-Device, das einfach in den Smart Meter eingesteckt wird, und einer kostenlosen App. Das IoT-Device ermöglicht den Zugriff auf Live-Daten über die aktivierte Kundenschnittstelle. Mit der App lassen sich diese Daten rund um die Uhr einsehen. So kann man den eigenen Energieverbrauch im Blick behalten und Energiefresser sowie Einsparpotenziale identifizieren – Anomalieerkennung und -warnung inklusive. In erster Linie richtet sich unser Produkt an Privathaushalte und KMUs mit Zugang zu den eigenen Smart Metern. Der enox.live Stick funktioniert derzeit in Vorarlberg, Tirol und Salzburg.

>>> Potenzial von GEA, EEG und BEG voll ausschöpfen

Wie geht’s mit enox.live weiter?

Jarc: Wir arbeiten an einer Version des IoT-Devices für alle in Österreich eingesetzten Smart Meter. Und die enox.live App wird zukünftig um Coaching-Funktionen erweitert, etwa personalisierte Tipps und Kostenanalyse zur Optimierung des Energieverbrauchs. Mehr möchte ich aktuell noch nicht verraten.

