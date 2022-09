Mit der geplanten Generalerneuerung der 1949 in Betrieb genommenen Ennstalleitung zwischen dem Umspannwerk Weißenbach in der Steiermark und dem Einbindepunkt Wagrain in Salzburg stellt die APG die erforderlichen Kapazitäten für die Zukunft bereit und sorgt so für eine sichere und nachhaltige Stromversorgung in der Region. Von 2025 bis 2027 werden sämtliche in die Jahre gekommenen Komponenten, also Masten, Fundamente, Beseilung, Erdung und Armaturen, an den Stand der Technik angepasst. Das bestehende Einfach-Seil wird durch ein sogenanntes Zweierbündel ersetzt, wodurch die Übertragungsleistung der 73,2 Kilometer langen Leitung erhöht wird. Gleichzeitig wird das Korona-Geräusch – das bekannte Knistern einer Stromleitung – merklich reduziert.



Die bisherige Trasse der Leitung bleibt bestehen, genauso wie die Spannungsebene von 220 Kilovolt. Die neuen Masten werden standortgleich und mit gleich bleibender Aufstandsfläche errichtet. Je nach Standort und Notwendigkeit werden diese um bis zu zehn Meter erhöht. Dadurch wird gewährleistet, dass es in Bezug auf elektrische und magnetische Felder bei Wohnobjekten zu keiner Verschlechterung gegenüber der Bestandsleitung kommt. Zusätzlich wird so die lichte Durchfahrtshöhe für landwirtschaftliche Fahrzeuge optimiert. Umgesetzt wird die Generalerneuerung ab 2025 im unmittelbaren Anschluss an die Fertigstellung der Salzburgleitung.