Als globaler Konzern rechnet Rittal in großen Zahlen: 36.800.000.000 Tonnen an CO 2 -Emissionen verursacht die Weltgemeinschaft jährlich. Ein Hauptgrund dafür: 59 Prozent am Energiemix entstammt weiterhin fossilen Quellen. Der jährliche Gesamtbedarf liegt bei 25.343.000 Kilowattstunden.



„Vor gut einem Jahrzehnt haben wir versucht, die primären Herausforderungen am Weg in eine zu 100 Prozent erneuerbare Energiezukunft zu definieren“, schildert Jan Oliver Kammesheidt, Global Vertical Market Manager Energy von Eplan. „Diese haben nach wie Gültigkeit. Konkret geht es um öffentliche Akzeptanz, um Energieeffizienz, wettbewerbsfähige Kostenstrukturen sowie um das Thema der Energiespeicherung.“