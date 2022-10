Die Nachfrage nach Rechenzentrumsdienstleistungen in Österreich wächst. Für einen reibungslosen Ablauf sollten die Data Centers ständig mit Strom versorgt sein. „Der CO 2 -Fußabdruck von Rechenzentren ist in aller Munde und lässt sich durch die Verwendung innovativer Technologien wie smarter Energieversorgung und den Einsatz von effizienten Kühlsystemen nachhaltig reduzieren. Eine automatische Auslastungsanalyse von Ressourcen, Raum, Stromversorgung, Kühlung und Port- Kapazitäten optimiert die Nutzung der Rechenzentren und macht zudem Investitionen treffsicherer" erklärt Helmut Degenhard von Huawei Austria. Somit lasse sich mit einer intelligenten Infrastruktur die Energiebilanz eines Datencenters optimieren. Mit KESS Power Solutions als Partner wolle man Rechenzentren fit für eine grüne, nachhaltige Zukunft machen.



Um Digitalisierungsprojekte zukünftig noch stärker vorantreiben zu können, haben KESS Power Solutions und Huawei ihre Partnerschaft vertieft. Die Fusion Modules von Huawei (intelligente, kleine Rechenzentrumslösungen) sind modular aufgebaut und verbinden unterbrechungsfreie Stromversorgung, Kühlung, Verkabelung und Management in einem System. Durch ihre Anpassungsfähigkeit sind die Fusion Modules für verschiedene Bau- und Umbauszenarien von Rechenzentren geeignet.



>> Tipp der Redaktion: Diese Beiträge könnten Sie außerdem interessieren!

Interview mit Kess-Vertriebsleiter Georg Frühwirth: „Das Bewusstsein steigt“

Smart Home vs. Blackout

Rechenzentren können Netzstabilität unterstützen